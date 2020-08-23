Kahramanmaraş’ta bahçe ve örtü yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan bahçe ve örtülü ot yangınlarında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangınlar Kahramanmaraş kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağı’nın iki farklı noktasında çıktı. İlk yangın Sulutarla mevkiinde yer alan bağ evlerinin bulunduğu otluk arazide çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan çıngılardan başlayan yangın, bir anda etrafa yayıldı. Rüzgarında etkisiyle genişleyen yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü. İkinci yangın ise yine Ahır Dağı Tömek mevkiindeki bir bağ evinin bahçesinde çıktı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında bahçe zarar gördü. Çıkan yangınlarda yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.