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Kahramanmaraş’ta askeri kışla içerisinde yangın

Kahramanmaraş’ta bulunan askeri kışla içerisindeki ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Asayiş 30.03.2021, 21:33
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Kahramanmaraş’ta askeri kışla içerisinde yangın

Kahramanmaraş’ta bulunan askeri kışla içerisindeki ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan Gazi Kışlası’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri kışla içerisinde bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden askeri görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kışla içerisine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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