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Kahramanmaraş’ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi yolunda askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu 4’ü asker 6 kişi yaralandı.

Asayiş 29.05.2021, 22:14
Kahramanmaraş’ta askeri araç kaza yaptı: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan Mahallesi yolunda askeri araçla sivil aracın çarpışması sonucu 4’ü asker 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.00 sularında meydana geldi. Afşin-Çoğulhan karayolu üzerinde seyir halindeki askeri araçla karşı yönden gelen sivil araç kafa kafaya çarpıştı. Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığına ait olduğu öğrenilen askeri araçta bulunan 4 asker ile sivil araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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