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Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş 21.06.2022, 18:10
Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Kahramanmaraş Yerel İlamat masasınca “Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.G.(30) isimli şahsın, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine teslime edildi.

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