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Kahramanmaraş’ta aranan 82 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 82 kişi yakalandı.

Asayiş 19.07.2021, 15:54
Kahramanmaraş’ta aranan 82 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş’ta hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 82 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok suçtan aranması bulunan şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda, haklarında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.T. (37), 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.D.’nin (41) de aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı. Hükümlüler önce emniyete daha sonra adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.
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