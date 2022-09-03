Kahramanmaraş’ta aranan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aranan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonrası aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak vakti özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonlarda 5 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye götürüldü.