Kahramanmaraş’ta aile faciası: Cinnet getiren genç 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş’ta cinnet getirdiği iddia edilen genç ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde saat 19. 20 sıralarında B.Ö (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö.(K45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö’ye ( 11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra başına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T. Ö ve B.Ö’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö ise, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.