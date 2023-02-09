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Kahramanmaraş’ta 9 yaşındaki kız çocuğu 89 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta çöken binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Mina, 89 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Asayiş 09.02.2023, 22:13
Kahramanmaraş’ta çöken binanın enkazı altında kalan 9 yaşındaki Mina, 89 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
AFAD ve UMKE ekipleri Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan bir binanın enkazından Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mina isimli kız çocuğunu çıkarmayı başardı. Suriye uyruklu küçük kız bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.