banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Kahramanmaraş’ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor

Kahramanmaraş’ta 89 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu.

Asayiş 22.07.2021, 14:45
Kahramanmaraş’ta 89 yaşındaki Alzheimer hastasından haber alınamıyor
banner502

Kahramanmaraş’ta 89 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu.

Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi’nde ikamet eden Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere (89) ortadan kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen şu ana kadar yaşlı adama ulaşılamazken, Akdere ailesi yaşlı adamın görülmesi halinde kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501