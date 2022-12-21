Kahramanmaraş’ta 80 bin liralık bakır boruları çalan hırsızlar tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinden 80 bin lira değerinde bakır boru çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Maarif Mahallesi’nde gerçekleşen iş yerinden hırsızlık ve mala zarar verme olayı ile ilgili Onikişubat Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, piyasa değeri 80 bin lira olan bakır boruları çaldığı tespit edilen A.Ç., İ.N., A.N. ve A.K. isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.