Kahramanmaraş’ta 61 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 99 kişiden 61’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Suçun minimize edilmesi amacıyla suç işlemeye eğilimli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takip yaptı. Operasyon kapsamında tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan Niyazi Ş. (53) ve kasten öldürme suçundan aranan Mehmet Ö’nün (48) de aralarında olduğu, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 13 yıla kadar değişik miktarlarda hapis cezası ile aranan 61 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 38 kişi yakalandı. Yakalanan 99 şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 61’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.