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Kahramanmaraş’ta 450 bin adet makaron ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 450 BİN ADET SİGARA MAKARONU ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş 21.08.2020, 15:01
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 450 bin adet sigara makaronu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo taşımacılığına yönelik operasyon düzenledi. Onikişubat ilçesinde bir kargo dağıtım merkezi önünde takibe alınan 27 plakalı araca operasyon düzenleyen polis, araçta 450 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Yakalanan şahıs hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine dair kanun kapsamında soruşturma başlatıldı.
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