Kahramanmaraş’ta 450 bin adet makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 450 bin adet sigara makaronu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo taşımacılığına yönelik operasyon düzenledi. Onikişubat ilçesinde bir kargo dağıtım merkezi önünde takibe alınan 27 plakalı araca operasyon düzenleyen polis, araçta 450 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Yakalanan şahıs hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine dair kanun kapsamında soruşturma başlatıldı.