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Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asayiş 13.08.2022, 10:16
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

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27°
parçalı az bulutlu