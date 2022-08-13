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Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş’ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 13.08.2022, 10:16
Kahramanmaraş’ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.