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Kahramanmaraş’ta 4 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta bir tırda yapılan aramada, 4 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Asayiş 29.11.2022, 09:53
Kahramanmaraş’ta bir tırda yapılan aramada, 4 bin adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri, Irak’tan Kahramanmaraş’a kaçak sigara getireceği bilgisini aldı.
V.G. idaresindeki 73 plakalı tırı durduran ekipler yaptıkları aramada, tırın farklı yerlerine gizlenmiş 4 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçak sigaralara el koyan ekipler, V.G. isimli sürücü hakkında işlem başlattı.