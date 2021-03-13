Kahramanmaraş’ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta bir ikamete düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbistan Sulh Ceza Hâkimliğince alınan arama kararı ile Sevdilli Mahallesinde ikamet eden M.U. (32) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada ikamette 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. gözaltına alındı.