Kahramanmaraş’ta 2 araç şarampole uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kahramanmaraş’ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 1kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizleri geçirdi

Alınan bilgilere göre, kaza Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesinde bulanan Mehmetali Kısakürek Bulvarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 46 ADC 859 ile yine sürücüsü öğrenilemeyen 17 ACA 992 plakalı araçların Mehmetali Kısakürek Bulvarından Üniversite bulvarı dönemecinde virajı alamayarak şarampole uçtu. Kaza esnasında yol kenarında bekleyen 71 yaşındaki Hayrettin Çevik yaşamını yitirdi. Araç içinde bulanan sürücüler ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüleri çıkarttı. Ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesine götürülen ismi öğrenilemeyen iki sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücülerin aile fertleri ise sinir krizi geçirdi.

Kaza sonrası yaşamını yitiren 71 yaşındaki Hayrettin Çevik’in elinde bulanan malzemeler ise yola savruldu.

Görgü şahitlerinden ismini vermek istemeyen bir kişi: “Anlattıklarına göre yaya şahıs karşıdan karşıya geçiyormuş. Yayanın elinde malzeme varmış. İki araç sürücüsü de bir önceki kavşakta birbirleri ile inatlaşmış. Aracın birisi el freni çekiyor ve kendilerini burada buluyor” dedi

Ahmet İspir ise olayı şöyle anlattı: “Bir kaza sesi duyduk. Baktık durum bu şekilde” dedi

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(MST-