Kahramanmaraş’ta 18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca Nitelikli Cinsel İstismar ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H. I. (42) isimli şahsın Gaziantep çevre yolu Havalimanı kavşağında olduğu tespit edildi. Ekipler yapılan baskın ile şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan H.I. adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.