Kahramanmaraş’ta 14 adet silah ele geçirdi

Kahramanmaraş’ta polisin son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 14 şüpheliyi 14 adet silahla birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişileri engellemek için yoğun önlemler aldı. Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 5 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 5 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı.

Toplamda 4 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet MP5 görünümlü kurusıkı tüfek, 5 adet kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 4 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı.

Silahla yakalanan 14 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.