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Kahramanmaraş’ta 132 karton kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, bir tesise atık kağıt getiren kamyonlardan kaçak sigara toplayan şahsı yakaladı. Şahsın eşyalarının arasından 132 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Asayiş 13.05.2022, 10:43
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, bir tesise atık kağıt getiren kamyonlardan kaçak sigara toplayan şahsı yakaladı. Şahsın eşyalarının arasından 132 karton kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrolü esnasında S.D. (41) adlı şahsın atık kağıt taşıyan kamyonlardan kaçak sigara topladığını tespit etti. Şahsın eşyalarını arayan jandarma ekipleri, bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.