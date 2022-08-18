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Kahramanmaraş’ta 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 18.08.2022, 20:18
Kahramanmaraş’ta 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.K. ve M.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Y.E.K. vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı. Kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde tartışma ve şahısların silah sıktığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla yaralanan Y.E.K’yi hastaneye kaldırdı. Şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, M.G.’nin ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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