Kahramanmaraş’ta 1 hektar orman alanı yandı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayşepınar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinden, 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer ve 20 yangın işçisi müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yanan alanların genellikle piknikçilerin uğrak yerleri olduğu öğrenildi.