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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Asayiş 08.07.2022, 11:00
Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör yuvalarını yok etmek amacıyla başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (38) için Göksun ilçesi Taşoluk Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenleniyor.

Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Törene, şehidin yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ve çok sayıda vatandaş katılım sağlıyor.

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