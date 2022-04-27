Kahramanmaraşlı şehidin naaşı memleketine getirildi

TSK’nın Kuzey Irak’ta sürdürdüğü Pençe-Kilit harekatında şehit olan Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.

Kahramanmaraş Havalimanına getirilen 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınları karşıladı. Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile beraberindekiler aileye taziyelerini iletti.

Şehidin annesi Zahide Canlı’nın annesi: “Benim kuzum şerefi ile şehit düşmüş. Benim kuzum şehit düşmüş. Allah’ım kahrolsun felek. Ben de gedeyim oğlum çalıştığı yere. Ben de gideyim oğlumun görev yaptığı yere. Benim oğlumun kirvesi vardı. Onu da istiyorum” dedi

Tören mangasının omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Afşin devlet hastanesi morguna götürüldü.