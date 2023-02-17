Kahramanmaraş’ın iki ilçesinde deprem soruşturmasında 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksun ilçesinde depremde çöken binalarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde çöken binalarla ilgili Afşin ve Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada polis ekipleri 15 şahsı yakaladı. Bina yapım sorumluları ve müteahhitlerden oluşan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 11’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Diğer yapılarla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.