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Kahramanmaraş’a tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev havadan görüntülendi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.
Asayiş 21.02.2023, 18:10
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacı için yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda konteyner ev gönderildi. Gönderilen konteyner evler dron ile havadan görüntülendi.