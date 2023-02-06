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Kahramanmaraş'ta ikinci büyük deprem: 7.6
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem bir çok binanın yıkılmasına neden oldu.
Asayiş 06.02.2023, 14:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta bu kez 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Saat: 13.24'te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu ve birçok ilden hissedildiği bildirildi. Çevre illerde bir önceki depremde hasar alan bazı binaların yıkıldığı öğrenildi.