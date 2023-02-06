Kahramanmaraş'ta ikinci büyük deprem: 7.6

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta bu kez 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Saat: 13.24'te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu ve birçok ilden hissedildiği bildirildi. Çevre illerde bir önceki depremde hasar alan bazı binaların yıkıldığı öğrenildi.