Kahramanmaraş polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Kahramanmaraş’ta iş yerinden hurda çaldıktan sonra polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde yaşandı. Sitedeki bir iş yerinin önünde bulunan hurda malzemeler, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hurda malzemeyi çalan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Kamera çalışması sonucu malzemeleri çalan aracın plakası belirlendi. Söz konusu kamyonet, sanayi sitesi içerisinde durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya çalışsa da polislerden kurtulamayarak yakayı ele verdi. Yakalanan aracı kullanan Gazi K. (20) isimli şahsın ehliyetsiz olduğu ve malzemeleri çalan şüphelinin de aynı şahıs olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden şüpheli, malzemeleri hurdacıya sattığını söyledi. Polis ekipleri, çalıntı malzemeleri satın alan hurdacı hakkında da adli işlem başlattı.

Gazi K. (20) isimli şahsa; ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye atma maddelerinden de cezai işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.