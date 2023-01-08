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Kahramanmaraş müzesinde yangın paniği
Kahramanmaraş müzesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Asayiş 08.01.2023, 00:55
Kahramanmaraş müzesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan Kahramanmaraş müzesinin elektronik klima sisteminde çıktı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında tarihi değer taşıyan eşyaların zarar görmediği öğrenildi.
Yangın sonrası ekiplerin incelemesi devam ediyor.