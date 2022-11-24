Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te düzenlenen eşzamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki aylık teknik ve fiziki takip neticesinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Pazarcık ilçeleri ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan toplam 7 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 446 gram bonzai, 9 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucuda kullanılan aparat ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili E.C. (28), C.A. (29), E.Y. (25), M.Ö. (36), İ.H.K. (38), A.B.G. (21) ile M.Y. (36) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 7 kişiden E.Y., M.Y., E.C., M.Ö., ve İ.H.K. tutuklanırken, A.B.G. ve C.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerden uyuşturucu madde temin ederek kullandığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.