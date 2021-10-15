Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ’ın silahlı eylemlerine katıldıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve Gaziantep’teki adreslere operasyon düzenlendi.

Yakalanan Y.A, A.A, A.F, H.H, M.K gözaltına alındı. Şüphelilerin 2013 ve 2016 yıllar arasında DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki silahlı eylemlerine katıldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.