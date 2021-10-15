banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Kandilli'den çok önemli uyarı!
Haaland gol şov!
Haaland gol şov!
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam

Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ’ın silahlı eylemlerine katıldıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 15.10.2021, 14:59
Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ’ın silahlı eylemlerine katıldıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve Gaziantep’teki adreslere operasyon düzenlendi.

Yakalanan Y.A, A.A, A.F, H.H, M.K gözaltına alındı. Şüphelilerin 2013 ve 2016 yıllar arasında DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki silahlı eylemlerine katıldıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1