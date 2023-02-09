Kahramanmaraş depremzedelerin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanarak yaraları sarılıyor.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlar koordineli bir şekilde dağıtılmaya devam ediliyor. Deprem felaketinin ardından 12 Şubat Stadyumu çadır kent haline getirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlar çadır kentte yaşayan depremzedelerin yaralarını sarmaya başladı. Yiyecek ve kıyafet yardımları Kahramanmaraş’taki depremzedelere ulaştı. Çadır kentte yaşayan depremzedeler yarımların yeterli olduğunu belirterek yardımda bulunanlara teşekkür etti.