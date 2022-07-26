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Kahramanmaraş 4.4 büyüklüğünde depremle sallandı

Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asayiş 26.07.2022, 11:10
Kahramanmaraş 4.4 büyüklüğünde depremle sallandı

Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

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