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Kahramankazan’da dereler taştı
Başkent’in Kahramankazan ilçesinde etkili olan yağmur dere yataklarında taşkına sebep oldu.
Asayiş 28.08.2022, 17:58
Başkent’in Kahramankazan ilçesinde etkili olan yağmur dere yataklarında taşkına sebep oldu.
Ankara’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahramankazan ilçesinde bulunan dereler yoğun yağış nedeniyle taşarken, sürücülere zor anlar yaşattı.
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