Kahramankazan zabıtası bayram teyakkuzunda

Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan Bayramı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, tatlı, şekerleme ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere açık olan tüm işletmeleri mercek altına aldı.

Kahramankazan Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler tatlı, şekerleme ve gıda üretimi ile satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere işletmelerde detaylı bir çalışma yürütüyor. İş yerlerinde hijyen, kullanılan malzemelerin kalite ve tazeliği, etiket, personelin temizliği ve uygunluğu, gramaj kontrolleri yapılıyor. Bu çerçevede ayrıca iş yerlerinin depo ve imalathaneleri de denetimler büyük titizlikle yapılıyor. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak, işlem uygulanıyor. Ekipler ayrıca, denetimler çerçevede Ramazan Bayramı’nı fırsat bilerek fiyat artışı yaşanmaması için hassasiyet gösteriyor.

“Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin Ramazan ayı süresince denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Ramazan ayında olduğu gibi bayram öncesinde de vatandaşlarımız fırınlara, pastanelere, tatlı ve şekerleme üretimi yapılan işletmelere yoğun ilgi gösterecek. Bundan dolayı vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli” diye konuştu.

Oğuz, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.