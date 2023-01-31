Kahraman Türk komandosu Kış Tatbikatı-2023’ü başarıyla icra ediyor

Kahraman Türk komandosu, Kış Tatbikatı-2023 çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetleri başarıyla icra etmeye devam ediyor.

Zorlu şartlar altında görevlerini başarıyla icra eden Türk komandosu, bu seferde hünerlerini Kış Tatbikatı-2023’te gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise tatbikat çerçevesinde komandolara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda "Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Komandolarımız hazır, daima hazır! Kış Tatbikatı-2023 başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.