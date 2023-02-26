Kahraman Mehmetçik zor şartlarda terörle mücadeleyi sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahraman Mehmetçiğin zor şartlarda terörle mücadele ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Durmadan Yorulmadan Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.