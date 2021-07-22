banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Kahraman kardeşler

Gaziantep’te serinlemek için girdiği baraj göletinde boğulma tehlikesi geçiren adamı iki oğlu suya atlayarak kurtardı.

Asayiş 22.07.2021, 13:21
Kahraman kardeşler
banner502

Gaziantep’te serinlemek için girdiği baraj göletinde boğulma tehlikesi geçiren adamı iki oğlu suya atlayarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Karkamış Barajı çevresinde ailesi ile birlikte piknik yapan 37 yaşındaki M.Y., serinlemek amacıyla suya girdi. Akıntıya kapılan babalarının sürüklendiğini gören kıyıdaki A.Y. ve M.Y. isimli iki kardeş, hemen kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Çocuklar bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayan babalarına ulaştı. İki kardeş, yoğun çabaları sonucu babalarını suya girdikleri yerden daha uzak bir bölgede kıyıya çıkarmayı başardı. Ailenin diğer yakınları ise hem babanın hem de çocukların gözden kaybolduğunu görünce büyük panik yaşayarak yetkilerden yardım istedi. Bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve dalgıçlar sevk edilirken, çocuklar çevredeki vatandaşların da yardımıyla babalarını kıyıya getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hem baba hem de çocuklara ilk müdahale yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Hem babanın hem de çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501