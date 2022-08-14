Kahraman askerler yangına ayaklarıyla müdahale etti

Adana’nın Aladağ ilçesinde başlayan orman yangınına askerlerin ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü.

Aladağ ilçesinin Eğner mevkiinde dün öğleden sonra ormanlık alanda yangın çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler yangını fark edip hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Askerler bir taraftan da yangının büyümemesi için müdahaleye başladı. İki jandarmanın ormanın yanmaması için yangına ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü. Bir süre sonra orman bölge müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede jandarmanın sayesinde büyümeden önlendi.