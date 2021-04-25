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Kağıthane’de yokuşta kayan tır 4 otomobile çarptı

Kağıthane’de yokuşta kayan tır, karşı yönden gelen otomobili sürükleyerek park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Asayiş 25.04.2021, 11:32
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Kağıthane’de yokuşta kayan tır 4 otomobile çarptı

Kağıthane’de yokuşta kayan tır, karşı yönden gelen otomobili sürükleyerek park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Sokak’ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattan malzeme yüklenen tır yokuş aşağı kaymaya başladı. Karşı yönden gelen otomobili sürükleyen tır, park halindeki 3 araca çarptı. Hızını alamayarak kaldırıma çıkan tır çarptığı iki ağacı da devirirken, ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 4 otomobilde hasar oluştu.

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Şoförü biraz sersemdi. Yaralı yoktu. 4 tane araba hasar gördü. Ağaçlar devrildi” dedi. Tırın sokakta kontrolsüz şekilde ilerleyişi kameralara da yansıdı.
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