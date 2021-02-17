Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti

İstanbul Kağıthane’de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı şiddetini arttırınca yollar kısa sürede beyaza büründü. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri ve işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şiddetini giderek arttırmaya devam ediyor. Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Kaygan yolda mahsur kalan otomobil sürücülerine bir yandan belediyenin tuzlama ve kar küreme ekipleri yardım ederken diğer yandan vatandaşlar araçları iterek yolu açmaya çalıştı.