Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kağıthane’de ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada 204 gram taş kokain, 110 gram marihuana, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 140 bin 420 lira 200 dolar, 50 kanada doları ele geçirirken, evdeki 3 şüpheli de gözaltın alındı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri 09 Şubat’ta Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine hareke geçti.

Çalışmalar kapsamında belirlenen adres ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı ve ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ev yapılan baskında M.E., T.O., ve T.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilirken, evde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 204 gram taş kokain, 110 gr marihuana, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 140 bin 420 lira 200 dolar, 50 kanada doları ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. T.K. isimli şüpheli serbest bırakılırken, M.E. ve T.O. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.