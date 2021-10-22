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Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde narkotik ekiplerinin üç gün önce düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 zanlıdan 21’i tutuklandı.

Asayiş 22.10.2021, 11:49
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde narkotik ekiplerinin üç gün önce düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 zanlıdan 21’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ekim’de Kağıthane ilçesi ve çevresindeki “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonlarda aranan 26 şüpheliden 23’ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 21’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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