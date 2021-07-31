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Kağıthane’de site inşaatında yangın

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Asayiş 31.07.2021, 12:12
Kağıthane’de site inşaatında yangın
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. Yangından yükselen durmanlar kilometrelerce uzaktan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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