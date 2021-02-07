Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Kağıthane’de sebebi henüz belirlenemeyen silahlı saldırı sonucu bir vatandaş yaralandı. Yaralı Ferhat Yıldırım kendi imkanları ile hastaneye giderken, polis şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kağıthane Sultan Selim Caddesi Bağcı Sokak üzerinde silahla ateş edilmesi sonucu sokakta yürüyen bir vatandaş yaralandı. Sebebi henüz belirlenemeyen silahlı saldırıda yaralanan Ferhat Yıldırım, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.