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Kağıthane’de şiddetli yağış nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane’deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmadı.

Asayiş 18.09.2021, 21:03
Kağıthane’de şiddetli yağış nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane’deki 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Aladağ Sokak’ta yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde yağmur yağışı başladı. Şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane’deki 5 katlı binanın çatısı rüzgarın etkisiyle birlikte uçarak havada asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 otomobil zarar gördü

Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılarak sokakta bulunan 3 araca zarar verirken olay anı sokakta kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi.

Polis ekipleri sokagı yaya ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.

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