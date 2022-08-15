banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

Kağıthane’de sel sularında mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarıldı

Kağıthane’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan cadde üzerinde vatandaşlar mahsur kaldı. Cadde üzerinde mahsur vatandaşların iş makinesi yardımıyla kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Asayiş 15.08.2022, 15:01
Kağıthane’de sel sularında mahsur kalan vatandaşlar kepçe ile kurtarıldı

Kağıthane’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su basan cadde üzerinde vatandaşlar mahsur kaldı. Cadde üzerinde mahsur vatandaşların iş makinesi yardımıyla kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede etkili oldu. Yağış nedeniyle Kağıthane Cendere Caddesi su baskını meydana geldi. Su baskını nedeniyle kaldırımda mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların iş makinesi ile kurtarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu