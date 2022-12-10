Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kağıthane’de kontrolden çıkan bir otomobil demir korkulukları parçalayarak dereye uçtu. Ters dönen aracın içerisindeki karı koca, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dilara Çalış idaresindeki 34 ABV 305 plakalı otomobil Gültepe yönünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı sonrasında demir korkulukları parçalayarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dereden çıkardı

Kontrolden çıkarak dereye uçan, Dilara Çalış idaresindeki otomobil düştüğü yerde ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Dilara Çalış ve Metin Çalış (36) çiftini kurtarmak için dere yatağına indi. Aracın içerisinde sıkışan çift çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Dilara Çalış ve Metin Çalış ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırıldılar. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.