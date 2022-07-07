Kağıthane’de kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Kağıthane’de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Motosiklet kaskı takan 2 zanlının dükkana girerek kuyumcuya silah doğrultması ve dükkan sahibini etkisiz hale getirmelerinin ardından olay yerinden çaldıkları altınlar ile kaçmaları saniye saniye kameraya yansıdı.

Bugün sabah saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüye yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet kasklı 2 şahsın kuyumcuya gelerek dükkan sahibine silah doğrultmaları yansıdı. 2 şahsın dükkan sahibini silahın kabzası ile yaralayıp çaldıkları altınlar ile olay yerinden kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(Mİ-