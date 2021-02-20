Kağıthane’de kumar oynatılan kıraathaneye baskın: 21 şahsa 72 bin lira ceza kesildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet göstererek kumar oynatılan bir kıraathane baskın düzenledi. Baskında polis ekipleri kurallara uymayan 21 kişiye toplamda 72 bin 849 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, içeride 21 kişinin bulunduğu ve 4 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

Masada bulunan 110 lira ve iskambil kağıtlarına el koyan polis ekipleri dükkanda bulunan tüm şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti.

İşyeri sorumlusu F.A. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan, 4 şahıs hakkında ise “Kumar Oynamak” suçundan işlem yapan ekipler adreste bulunan şahısların her birine 3 bin469 liradan olmak üzere toplamda 72 bin 849 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan; ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri ilçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.