Kağıthane’de korkutan iş yeri yangını

Kağıthane’de 2 katlı marketin depo katında çıkan yangın, bir üst kattaki daireye sıçradı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane Ece Sokak’ta meydana gelen olayda, 2 katlı marketin depo olarak kullanılan katında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler bir üst kattaki daireye sıçradı. Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan olayda market ve üst katındaki dairede maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

‘’Evde olmasaydım zaten bina yanardı’’

Yanan marketin üst katındaki dairenin sahibi olan Asım Dikmen, "Ben çocukların sesini duydum parktan, camdan baktım, baktım yangın var. Evde olmasaydım zaten bina yanardı. Camlar patladı ve içeride is meydana geldi. Evde eşim ve kızım da vardı. Şu anda iyiler ama moral bozuk, tansiyon yüksek" diye konuştu.

Yangını köpeğini gezdirirken fark ettiğini söyleyen Enes Türk ise ‘’Köpeğimi gezdirirken dumanların yükseldiğini fark ettim. Hemen arkadaşlarla haber verdik, ekipler de zaten geldiler ve direkt müdahale ettiler. İlk başta dumanlar yükseldi, sonrasında alevler yükseldi’’ ifadelerini kullandı.